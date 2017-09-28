В Николаеве БТР врезался в легковушкой - ФОТО

К счастью во время аварии никто не пострадал. Как сообщает местный портал Novosti-N, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской.

Škoda Fabia остановилась на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду для поворота. В этот момент сзади в легковушку въехал БТР. После чего легковушка получила механические повреждения, а бронетранспортер не остановился и уехал.

Вместе с тем в военной автоинспекции заявили, что в аварии виноват сам водитель легковушки, поскольку вклинился в колонну военной техники, что запрещено правилами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье легковой автомобиль врезался в грузовик, в результате чего двое людей погибли, еще трое госпитализированы.