22:16 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве БТР врезался в легковушкой - ФОТО

В Николаеве в четверг, 28 сентября, армейский бронетранспортер врезался легковой автомобиль.

В Николаеве БТР врезался в легковушкой - ФОТО

К счастью во время аварии никто не пострадал. Как сообщает местный портал Novosti-N, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской.

Škoda Fabia остановилась на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду для поворота. В этот момент сзади в легковушку въехал БТР. После чего легковушка получила механические повреждения, а бронетранспортер не остановился и уехал.

Вместе с тем в военной автоинспекции заявили, что в аварии виноват сам водитель легковушки, поскольку вклинился в колонну военной техники, что запрещено правилами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье легковой автомобиль врезался в грузовик, в результате чего двое людей погибли, еще трое госпитализированы.


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