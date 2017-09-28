В Латвии машина въехала в группу детей, есть пострадавшие - ФОТО

В результате аварии пострадали трое воспитанников детского сада. Как сообщает Delfi, ссылаясь на информацию Государственной полиции страны, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Ханзас и Стрелниеку около полудня.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, возможно, из-за проблем со здоровьем, потерял контроль над автомобилем Volvo. В итоге его машина выехала на тротуар, где в этот момент в сопровождении воспитательницы шла группа детей детского сада.

После чего легковушка врезалась в стену здания. Врачи скорой помощи оказали пострадавшим помощь. У них констатировано сотрясение мозга, один ребенок получил травму ноги. Пострадавшие доставлены в больницу.

Пострадал также и водитель легкового автомобиля, однако от госпитализации мужчина отказался. Полиция сейчас выясняем обстоятельства случившегося. Во время проведенной на месте ДТП проверки выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя составило 0,16 промилле. В отношении водителя начат уголовный процесс, мужчина направлен на экспертизу, в ходе которой установят, не принимал ли он других одурманивающих веществ.

Напомним, в Латвии управлять автомобилем разрешено, если концентрация алкоголя в организме не превышает 0,5 промилле.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомире на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих детей. Детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами.