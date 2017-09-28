10:17 28.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии массово горят леса - ВИДЕО

На юге штата американского Калифорния произошел крупный пожар.

В Калифорнии массово горят леса - ВИДЕО

Тут массово горят леса. В результате стихийного бедствия местным властям пришлось эвакуировать более 1,5 тысячи человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр, уже сгорело по меньшей мере одно строение. Место пожара расположено вблизи 91-го шоссе. При этом пожар разгорелся в горах Санта-Ана, которые расположены примерно в 56 километрах к юго-востоку от долины Лос-Анджелеса.

На данный момент площадь возгорания составила около восьми тысяч квадратных километров. Примерно 900 пожарных было задействовано для защиты домов в калифорнийском городе Корона и его округе.

Для тушения использовались самолеты и бульдозеры. При этом журналисты агентства подчеркивают, что западе страны в настоящее время наблюдается "интенсивный пожарный сезон".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области возле города Калиновка во вторник вечером, 26 сентября, начался пожар на складах с боеприпасами.


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