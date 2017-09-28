19:28 28.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Бенгальском заливе перевернулась лодка с беженцами, есть погибшие

Сегодня в Бенгальском заливе перевернулась лодка, перевозившая 130 беженцев из Рохинжа. Об этом сообщает издание Reuters.

В Бенгальском заливе перевернулась лодка с беженцами, есть погибшие

Согласно сообщениям Международной организации по миграции, беженцы покидали территорию Мьянмы.

В бангладешском офисе МОМ сообщили, что в результате аварии погибло 13 человек, в том числе восемь детей.

Добавим, большинство беженцев прибывают в Бангладеш пешком, пересекая джунгли и горы.

Есть и такие, которые пересекают расстояние через Бенгальский залив на рыболовных лодках. В основном это женщины с детьми и семьи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове  случилось дорожно-транспортное происшествие на магистральном водоводе диаметром 300 мм на перекрестке улиц Пушкинской и Жен Мироносиц, без холодной воды остались 36 многоэтажных домов.


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