В Бенгальском заливе перевернулась лодка с беженцами, есть погибшие

Согласно сообщениям Международной организации по миграции, беженцы покидали территорию Мьянмы.

В бангладешском офисе МОМ сообщили, что в результате аварии погибло 13 человек, в том числе восемь детей.

Добавим, большинство беженцев прибывают в Бангладеш пешком, пересекая джунгли и горы.

Есть и такие, которые пересекают расстояние через Бенгальский залив на рыболовных лодках. В основном это женщины с детьми и семьи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове случилось дорожно-транспортное происшествие на магистральном водоводе диаметром 300 мм на перекрестке улиц Пушкинской и Жен Мироносиц, без холодной воды остались 36 многоэтажных домов.