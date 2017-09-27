18:44 27.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кишиневе задержали воевавшего на стороне "ДНР" наемника

В Кишиневе в Молдове был задержан наемник, воевавший в "ДНР". Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виера

В Кишиневе задержали воевавшего на стороне

По словам работника прокуратуры, преступник был задержан за 72 часа. Дело ещё не передано в суд.

В данное время, расследование по этому поводу продолжается.

"Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - уточнила Мария Виера.

Местные СМИ сообщают, что подозреваемым является 45-летний житель Кишинева, который с 2015 по март 2017 проходил "службу" на стороне боевиков в "Первой славянской бригаде".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший городской голова Славянска Нели Штепа сломала электронный браслет. Средство слежения ей надели 21 сентября, но оно уже вышел из строя. 


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