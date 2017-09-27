15:50 27.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове десятки домов остались без воды

В Харькове случилось дорожно-транспортное происшествия на магистральном водоводе диаметром 300 мм на перекрестке улиц Пушкинской и Жен Мироносиц.

В Харькове десятки домов остались без воды

Об этом сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

По информации ведомства, без холодной воды остались 36 многоэтажных домов по улицам Пушкинской, Маршала Бажанова, Садовой и Куликовской. При этом ремонтные работы продолжались ночью и продолжаются до сих пор.

В то же время начальник службы водопроводных сетей Киевского района комплекса Харьковводоснабжение Виталий Чупандин подчеркнул, подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия. Кроме того, проводятся работы по откачке воды для проведения ремонтных работ на водоводе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кропивницком сегодня случилась авария с участием двух иномарок. Пострадали две женщины и шестилетний ребенок.


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