В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину

От удара поезда мужчину отбросило в сторону, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщает полиции Черновицкой области, по факту трагедии полиция открыла дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство". Сообщение о происшествии в полицию поступило днем.

Очевидцы сообщали о наезде поезда на мужчину возле моста на улице Русской. Уже на месте аварии правоохранители установили, что 28-летней молодой человек был жителем Черновцов.

При этом машинист локомотива заявил, что он заметил мужчину, который сидел на железнодорожных путях. На предупредительные сигналы пострадавший не реагировал и машинисту не удалось избежать наезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Жихарь", где женщину сбил пассажирский поезд сообщением Харьков-Константиновка.