В Бельгии задержали вербовщика ИГИЛ

Об этом в Twitter написал глава МВД Испании Хуан Игнасио Зойдо.

Ним оказался 26-летний испанец марокканского происхождения, который прибыл в страну по наводке главарей боевиков.

Ранее в Британии были задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в организации взрывов в лондонском метро.

Похожий случай случился недавно и в Финляндии, когда араб нападал с ножом на прохожих в городе Турку. Во временном центре для беженцев сообщили о подозрительном поведении мужчины, который слушал проповеди "ИГ".

Европейские институты хотят усилить борьбу с террористическими угрозами в рамках Европола, куда желает присоединится и Британия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО.