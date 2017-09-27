В Бельгии задержали вербовщика ИГИЛ

Бельгийские полицейские задержали мужчину, руководившего вербовкой членов террористической организации "Исламское государство".
Об этом в Twitter написал глава МВД Испании Хуан Игнасио Зойдо.
Ним оказался 26-летний испанец марокканского происхождения, который прибыл в страну по наводке главарей боевиков.
Ранее в Британии были задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в организации взрывов в лондонском метро.
Похожий случай случился недавно и в Финляндии, когда араб нападал с ножом на прохожих в городе Турку. Во временном центре для беженцев сообщили о подозрительном поведении мужчины, который слушал проповеди "ИГ".
Европейские институты хотят усилить борьбу с террористическими угрозами в рамках Европола, куда желает присоединится и Британия.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО.