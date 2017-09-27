11:37 27.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Азербайджане на трассе столкнулись две иномарки, семь человек погибли

В среду утром, 27 сентября, в Исмаиллинском районе Азербайджана столкнулись две иномарки.

В Азербайджане на трассе столкнулись две иномарки, семь человек погибли

В результате аварии погибли семь человек. При этом трое из погибших - дети. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуация республики, причина столкновения Toyota и Opel пока не известна.

Вместе с тем от сильного удара на месте происшествия погибли водитель и шесть пассажиров Opel. Еще трое пассажиров второго автомобиля получили различные травмы.

Оба автомобиля в результате ДТП были полностью деформированы, поэтому тела погибших, а также пострадавших спасателям пришлось извлекать из автомобилей.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, 25 сентября на мосту в Изюме произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и автобуса. В результате пострадали 23 человека, среди них десять детей.


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