В Азербайджане на трассе столкнулись две иномарки, семь человек погибли

В результате аварии погибли семь человек. При этом трое из погибших - дети. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуация республики, причина столкновения Toyota и Opel пока не известна.

Вместе с тем от сильного удара на месте происшествия погибли водитель и шесть пассажиров Opel. Еще трое пассажиров второго автомобиля получили различные травмы.

Оба автомобиля в результате ДТП были полностью деформированы, поэтому тела погибших, а также пострадавших спасателям пришлось извлекать из автомобилей.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, 25 сентября на мосту в Изюме произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и автобуса. В результате пострадали 23 человека, среди них десять детей.