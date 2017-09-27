09:43 27.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Калиновкой загорелись четыре жилых дома

Из-за взрывов в селе Калиновка в Винницкой области произошло возгорание четырех домов. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. 

Под Калиновкой загорелись четыре жилых дома

По словам Аброськина, несколько зажигательных снарядов вызвали пожар в четырех домах. На данный момент спасатели работают над ликвидацией возгорания.

Огонь начал распространяться приблизительно в семь утра. Спасатели утверждают, что пострадавших от пожара нет.

Аброськин отметил, что из поселка эвакуировано более 30 000 человек.

Ранее в поселке Калиновке произошел пожар на складе боеприпасов. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента - от халатности сотрудников склада, до умышленного поджега.

В окрестностях работы прекращена работа четырех школ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", причина пожара на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области, пока не установлена.


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