10:42 27.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Очередное ДТП в Кропивницком

В городе Кропивницком сегодня случилась авария с участием двух иномарок. Об этот передает пресс-служба патрульной полиции города.

Очередное ДТП в Кропивницком

Согласно информации службы, пострадали две женщины и шестилетний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.

Автомобиль марки BMW двигался в сторону Гидрoсилы. Машину не пропустил Suzuki Grand Vitara.

В результате обе машины оказались на обочине. BMW врезалась в дом и перевернулась. Второй атвомобиль влетел в заграждение. В момент столкновение в BMW находилось трое пассаижров.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины инцидента.

Вчера трассе "Киев-Чоп" на Закарпатье произошло столкновение микроавтобуса и мотоцикла, погибло двое людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре два сотрудника полиции попали в аварию.


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