Очередное ДТП в Кропивницком

Согласно информации службы, пострадали две женщины и шестилетний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.

Автомобиль марки BMW двигался в сторону Гидрoсилы. Машину не пропустил Suzuki Grand Vitara.

В результате обе машины оказались на обочине. BMW врезалась в дом и перевернулась. Второй атвомобиль влетел в заграждение. В момент столкновение в BMW находилось трое пассаижров.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины инцидента.

Вчера трассе "Киев-Чоп" на Закарпатье произошло столкновение микроавтобуса и мотоцикла, погибло двое людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре два сотрудника полиции попали в аварию.