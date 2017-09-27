На Херсонщине "погорел" взяточник

В Херсоне был задержан чиновник местного городского совета. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
Прокуратурой Херсонской области было возбуждено уголовное дело по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.
Руководитель Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины просил дать взятку в размере 12 тыс долларов США для беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств.
Деньги чиновник должен был получить в три этапа: первая часть суммы уже была взята руководителем департамента в размере одной тыс долларов, вторая часть составляла две тыс долларов.
Херсонские правоохранители провели шесть обысков в Херсонском горсовете. В квартире чиновника проводятся обыски.
Ранее экс-чиновника Харьковско ОГА задержали во время получения взятки в размере 25 тыс долларов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", чиновники одесского горсовета Одессы попались на взятке 300 тыс гривен.