Боевики ИГИЛ напали на иракских военных

Согласно информации источника, в результате стрельбы погибло семеро человек, еще 16 тяжело ранены.

Правоохранители предполагают, что нападения на военных связано с началом операции по освобождению последнего оплота боевиков на территории Ирака - города Хавия.

Операция началась через два дня после того, как иракские силы начали наступление против ИГИЛ в иракской провинции Анбар. Город Хавия находится на расстоянии 240 км от Багдада.

Ранее в Сирии САА и войска демократической коалиции начали операцию по освобождению города Дейр-эз-Зора. Террористы продолжают контролировать лишь восточную часть поселения.

Основный месторождения нефти уже находятся в руках правительственных войск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", террористы "Исламского государства" овладели более 11 тыс документами граждан Сирии.