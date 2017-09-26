В Тернопольской области произошел взрыв, погиб полицейский

По словам полицейских, предварительная причина несчастного случая - неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

Сообщается, что взрыв случился около часу дня, на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента.

Так, по предварительной информации, мужчина подорвался предположительно на гранате РГД-5.

Отмечается, что погибший - полицейский роты полиции особого назначения ГУНП в Тернопольской области, 1986 года рождения, участник антитеррористической операции. В органах внутренних дел с 2006 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области в селе Вишенки неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю, в результате инцидента никто не пострадал.