17:18 26.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области произошел взрыв, погиб полицейский

В Тернопольской области в поселке Великая Березовица произошел взрыв, погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

В Тернопольской области произошел взрыв, погиб полицейский

По словам полицейских, предварительная причина несчастного случая  - неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

Сообщается, что взрыв случился около часу дня, на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента.

 Так, по предварительной информации, мужчина подорвался предположительно на гранате РГД-5.

Отмечается, что погибший - полицейский роты полиции особого назначения ГУНП в Тернопольской области, 1986 года рождения, участник антитеррористической операции. В органах внутренних дел с 2006 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области в селе Вишенки неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю, в результате инцидента никто не пострадал. 


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