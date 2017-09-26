В Швеции поезд столкнулся с бронетранспортером, пострадали четыре человека

В результате происшествия трое человек в военной машине получили ранения. Пострадал также водитель поезда. Как сообщает Reuters, инцидент произошел недалеко от маленького городка Троса, примерно в часе езды к югу от столицы.

При этом издание отмечает, что в этом регионе сейчас проходят крупные военные учения. Вместе с тем железнодорожники отметили, что в поезде во время аварии находились три машины и около 70 пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате аварии в окрестностях шведского города Свег автобуса, перевозившего учеников старших классов, погибли три человека, еще 30 числятся пострадавшими.