22:59 26.09.2017 | Происшествия | Новости
100174754:Polishuk

В Швеции поезд столкнулся с бронетранспортером, пострадали четыре человека

Во вторник, 26 сентября, в восточной Швеции пассажирский поезд сошел с рельсов, а затем врезался в бронированную машину.

В Швеции поезд столкнулся с бронетранспортером, пострадали четыре человека

В результате происшествия трое человек в военной машине получили ранения. Пострадал также водитель поезда. Как сообщает Reuters, инцидент произошел недалеко от маленького городка Троса, примерно в часе езды к югу от столицы.

При этом издание отмечает, что в этом регионе сейчас проходят крупные военные учения. Вместе с тем железнодорожники отметили, что в поезде во время аварии находились три машины и около 70 пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате аварии в окрестностях шведского города Свег автобуса, перевозившего учеников старших классов, погибли три человека, еще 30 числятся пострадавшими.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив