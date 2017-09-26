В России пенсионер расстрелял трех человек из автомата

По словам полицейских, 23 сентября текущего года подозреваемый услышал стук в ворота своего домовладения.

Он вышел и увидел возле двора ранее ему незнакомых 43-летнего мужчину, 16-летнего и 19-летнего молодых людей, с которыми у него сразу произошла ссора из-за малозначительного повода.

Пожилой мужчина попросил пришедших подождать его около его домовладения. Вернувшись на улицу, подозреваемый произвел несколько выстрелов из автомата.

Один из мужчин скончался на месте, подросток умер позже в больнице, третий участник инцидента получил огнестрельное ранение.

В данное время, подозреваемый задержан, по случаю возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на Киевщине правоохранители задержали мужчину, убившего свою начальницу. Так, мужчина совершил убийство своей начальницы по причине запрета курить в цеху.