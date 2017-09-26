09:32 26.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение

В ночь на вторник, 26 сентября, в акватории Соломонова моря возле южного берега острова Новая Британия - Папуа - Новая Гвинея - произошло землетрясение.

В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр зафиксированного с координатами -6.23 градуса южной широты и 152.69 градуса восточной долготы.

Он находился в 216 километрах южнее города Рабаул на восточной оконечности острова Новая Британия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 20 сентября, возле берегов Новой Зеландии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы около двух часов ночи.


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