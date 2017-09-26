В Израиле палестинец совершил тройное убийство

Согласно информации ведомства, преступник приблизился к охране границы вместе с несколькими рабочими, которые работают около этого контрольно-пропускного пункта.

У военной полиции мужчина вызвал подозрение. На просьбу предъявить документы палестинец открыл огонь из пистолета.

В результате трое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.

Стрелявший палестинец был застрелен израильскими военными.

Напомним, что израильтяне усилили охрану Храмовой Горы, что вызвало массовые волнения среди палестинцев. Ранее в стране было совершено несколько нападений палестинцев с ножами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Палестина подала иск в отношении Израиля в Международный суд в Гааге.