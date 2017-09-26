09:54 26.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Израиле палестинец совершил тройное убийство

Возле еврейского поселения Хар-Адар на Западном береге реки Иордан палестинец напал на правоохранителей. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Израиле палестинец совершил тройное убийство

Согласно информации ведомства, преступник приблизился к охране границы вместе с несколькими рабочими, которые работают около этого контрольно-пропускного пункта.

У военной полиции мужчина вызвал подозрение. На просьбу предъявить документы палестинец открыл огонь из пистолета.

В результате трое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.

Стрелявший палестинец был застрелен израильскими военными.

Напомним, что израильтяне усилили охрану Храмовой Горы, что вызвало массовые волнения среди палестинцев. Ранее в стране было совершено несколько нападений палестинцев с ножами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Палестина подала иск в отношении Израиля в Международный суд в Гааге.


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