В Ираке повесили 42 террориста

Об этом передает информацонное агенство Reuters.

По информаци издания, на массовое убийство случилось в тюрьме в городе Эн-Насирия. Примечательно, что все казненные были мусульманами-суннитами. На процедуру исполнения наказания были допущены родственники осужденных террористов.

Правозащитники организации Amnesty International раскритиковали действия властей Ирака. "Иракские власти должны признать, что казни не являются ответом на терроризм и не сделают жизнь граждан в стране более безопасной", - заявил представитель организации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на территории курдской автономии в Ираке началось голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана. В частности, участки открылись в 7:00 и продолжат работать до 18:00.