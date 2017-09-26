14:54 26.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Ираке повесили 42 террориста

Правительство Ирака казнило через повешение 42 боевиков, которых обвинили в причастности к терроризму.

В Ираке повесили 42 террориста

Об этом передает информацонное агенство Reuters. 

По информаци издания, на массовое убийство случилось в тюрьме в городе Эн-Насирия. Примечательно, что все казненные были мусульманами-суннитами. На процедуру исполнения наказания были допущены родственники осужденных террористов.  

Правозащитники организации Amnesty International раскритиковали действия властей Ирака. "Иракские власти должны признать, что казни не являются ответом на терроризм и не сделают жизнь граждан в стране более безопасной", - заявил представитель организации.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на территории курдской автономии в Ираке началось голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана. В частности, участки открылись в 7:00 и продолжат работать до 18:00.


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