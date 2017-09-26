В Брюсселе судят террориста

Согласно информации издания, уже разработан график проведения судебных заседаний.

Еще в марте 2016 года Абдеслама и его сообщника задержала полиция на их квартире. Мужчины пытались отбиться от полицейских, открыв огонь из пистолета.

Сотрудники служб безопасности выяснили, что Абдеслам был участников террористической группировки, которая организовала теракт 13 ноября 2015 года в Париже и пригороде Сен-Ден.

В результате атаки погибло более 130 человек и семеро боевиков.

Министр иностранных дел Бельгии 2016 года Дидье Рейндерс заявил, что теракт готовился в нескольких местах и к нему могло быть привлечено 30 боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парижские правоохранители арестовали несколько мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.