10:20 26.09.2017 | Происшествия | Новости
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У дворца президента Филиппин произошла стрельба

Около резиденции главы государства Филиппин в Маниле произошла перестрелка. 

У дворца президента Филиппин произошла стрельба

Об этом сообщает CNN Philippines.

Как отмечается, во время стрельбы президента Родриго Дутерте внутри резиденции не было. При этом сам инцидент произошел в парке Малаканд, где находится основной блок стражи филиппинского лидера.

Согласно словам правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадал один человек.

Сейчас полиция выясняет личность открывшего стрельбу и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Затоке Одесской области посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу. По словам полицейских, установлено, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с посетителями кафе и открыл стрельбу.


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