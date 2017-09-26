Спасателям удалось локализовать пожар на "Биофарме" - ВИДЕО
По состоянию на утро вторника, 26 сентября, пожар на фармацевтическом предприятии в городе Белая Церковь Киевской области локализован.
Спасатели продолжают работать на предприятии "Биофарм". Как сообщает администрация города, горели производственные помещения.
Сейчас пожарные уже заканчивают работу. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ, - говорится в сообщении властей города. Так также добавили, что местных жителей просят закрывать окна.
Позже власти заявили, что провели замеры по выявлению вредных веществ в воздухе. Опасных веществ не выявлено.
Вместе с тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что горело на улице Киевской. На место возгорания приехал дирекция компании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.