Спасателям удалось локализовать пожар на "Биофарме" - ВИДЕО

Спасатели продолжают работать на предприятии "Биофарм". Как сообщает администрация города, горели производственные помещения.

Сейчас пожарные уже заканчивают работу. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ, - говорится в сообщении властей города. Так также добавили, что местных жителей просят закрывать окна.

Позже власти заявили, что провели замеры по выявлению вредных веществ в воздухе. Опасных веществ не выявлено.

Вместе с тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что горело на улице Киевской. На место возгорания приехал дирекция компании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в Киевской области на фармацевтическом предприятии начался поздно вечером в понедельник.