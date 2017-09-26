07:59 26.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасателям удалось локализовать пожар на "Биофарме" - ВИДЕО

По состоянию на утро вторника, 26 сентября, пожар на фармацевтическом предприятии в городе Белая Церковь Киевской области локализован.

Спасателям удалось локализовать пожар на

Спасатели продолжают работать на предприятии "Биофарм". Как сообщает администрация города, горели производственные помещения.

Сейчас пожарные уже заканчивают работу. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ, - говорится в сообщении властей города. Так также добавили, что местных жителей просят закрывать окна.

Позже власти заявили, что провели замеры по выявлению вредных веществ в воздухе. Опасных веществ не выявлено.

Вместе с тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что горело на улице Киевской. На место возгорания приехал дирекция компании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в Киевской области на фармацевтическом предприятии начался поздно вечером в понедельник.


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