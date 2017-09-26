11:59 26.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели удалось потушили пожар на "Биофарме" - ФОТО

По состоянию на 11 часов утра вторника, 26 сентября, спасателям удалось полностью потушили пожар на фармацевтическом заводе "Биофарм" в городе Белая Церковь Киевской области.

Спасатели удалось потушили пожар на

Как сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, в настоящий момент проводится пролив и разборка конструкций. Вместе с тем в спасательном ведомстве отметили, что площадь пожара составляла более трех тысяч квадратный метров, а для тушения пожара использовались гидранты на территории предприятия.

Жертв и пострадавших на месте пожара обнаружено. В результате возгорания угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет, - заверили в ГосЧС.

Напомним, в Киевской области загорелось фармацевтическое предприятие. Чрезвычайное происшествие произошло на предприятии "Биофарма" в Белой Церкви вечером 25 сентября. На место инцидента направили пожарную технику из Рокитного, Володарки, Фастова, Сквиры, Тетиева, Василькова и Чабанов.

Как сообщал УРА-Информ, утро вторника, 26 сентября, пожар на фармацевтическом предприятии в городе Белая Церковь Киевской области был локализован. Спасатели продолжают работать на предприятии "Биофарм". Как сообщает администрация города, горели производственные помещения.


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