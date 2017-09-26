Под Винницей горит крупнейший склад боеприпасов ВСУ - ВИДЕО

Взрывы в Калиновке слышны в районе Старого города и улицы Киевской. Как сообщает Винница.info, в настоящее время дорога в направлении Калиновки перекрыта, жители соседних деревень покидают свои дома.

Пожар происходит на территории военной части "Ягуар". Взрывы начались около 23 часов вечера в 25 километрах от областного центра.

О пожаре также сообщают в социальных сетях местные жители. По их данным склады в Сальнике Калиновского района горят. Дорога перекрыта. Поезда стоят. Вспышки слышать и видно из Винницы.

При этом журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщает, что "атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка".

По его данным, взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более тысячи гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз, - пишет он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 сентября 2017 года произошли взрывы на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль Никольского района Донецкой области. По состоянию на 25 сентября пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли 1954 боеприпаса на месте взрывов на складах Минобороны в Новоянисоли.