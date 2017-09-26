Под Харьковом горит мусорная свалка - ФОТО

Пожар возник еще утром в понедельник, 25 сентября. Спасатели сейчас все еще пытаются потушить возгорание.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информацию о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Купянского городского совета поступила около восьми часов утра.

Во время проведения разведки было установлено, что на открытой территории горит мусор на площади ориентировочно 200 квадратных метров. Общими силами огонь был локализован сегодня утром около десяти часов.

Сегодня ликвидация пожара продолжается, на полигоне остаются несколько локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов. При этом в ведомстве пояснили, что огонь распространяется внутри мусорного массива и горение мусора сопровождается выделением большого количества токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг. Это, по информации спасателей, осложняет ликвидацию пожара.

По предварительным данным причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области загорелось фармацевтическое предприятие. Чрезвычайное происшествие произошло на предприятии " Биофарма" в Белой Церкви вечером 25 сентября. На место инцидента направили пожарную технику из Рокитного, Володарки, Фастова, Сквиры, Тетиева, Василькова и Чабанов.