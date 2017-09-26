11:38 26.09.2017 | Происшествия | Новости
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Острова Фиджи сотрясают землетрясения

В Тихом океана произошло два мощных землетрясения на островах Фиджи. Об этом передает Daily mail.

Острова Фиджи сотрясают землетрясения

Согласно информации источника, вибрации на дне Тихого океана на глубине 104 км привели к мощным земляным волнениям магнитудой в пять и шесть баллов.

Слабый подземный толчок зафиксировали в 289 км к северу от островов.

Эпицентр земляных толчков залегал на глубине 579 км.

Как выяснилось, тревожных сигналов о цунами не поступало. На данный момент сообщений о пострадавших и жертвах стихии нет.

Ранее ураган "Харви" и "Ирма" ударили по берегам Мексики и США, а также стран Карибского бассейна. Ущерб от стихии измеряется в 300 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Мексике достигло 226 человек.


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