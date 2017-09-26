Острова Фиджи сотрясают землетрясения

Согласно информации источника, вибрации на дне Тихого океана на глубине 104 км привели к мощным земляным волнениям магнитудой в пять и шесть баллов.

Слабый подземный толчок зафиксировали в 289 км к северу от островов.

Эпицентр земляных толчков залегал на глубине 579 км.

Как выяснилось, тревожных сигналов о цунами не поступало. На данный момент сообщений о пострадавших и жертвах стихии нет.

Ранее ураган "Харви" и "Ирма" ударили по берегам Мексики и США, а также стран Карибского бассейна. Ущерб от стихии измеряется в 300 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Мексике достигло 226 человек.