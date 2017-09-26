На Кубани автобус с пассажирами въехал в грузовик, шесть человек погибли

В результате аварии погибли шесть человек. Еще 24 человека получили травмы различной степени.

Как сообщает российское издание РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-4 "Дон" в районе поселка Молькино. Сообщение об аварии поступило около часу ночь по киевскому времени.

По предварительным данным Главного управления Министерства внутренних дел по краю, экскурсионный автобус врезался в припаркованный в попутном направлении грузовик.

По информации ведомства автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Изюм Харьковской области в понедельник, 25 сентября, легковой автомобиль, грузовик и автобус попали в аварию.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на мосту через Северский Донец. Автобус врезался в металлическую конструкцию. В результате аварии 23 человека получили травмы. Среди травмированных - десять детей.