На автовокзале Донетчины задержали мужчину с гранатой - ФОТО

Об этом сообщила полиция Донецкой области на своей странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, правоохранители начали составлять админпротокол на 55-летнего жителя Херсонской области. Однако во время задержания он начал проявлять беспокойство и как выявилось совсем не зря. Поскольку, в ходе осмотра его вещей стражи порядка обнаружили тщательно спрятанную гранату по типу РГД-5.

В настоящее время боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту полицейские открыли уголовное по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов раскрыли новые подробности о взрыве в многоэтажке в Харькове. Как выяснилось, 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себ гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома.