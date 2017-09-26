11:20 26.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана Агунг на острове Бали

Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим соотечественникам быть осторожными на острове Бали из-за активизации вулкана Агунг.

МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана Агунг на острове Бали

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отметим, что на восточной части острова Бали сейчас наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность. Кроме того, эта опасность приближается к указанному обьекту на расстояние менее 12 км.

В связи с этим украинцам необходимо проявлять особую осторожность во время пребывания в этом районе, а также внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб по развитию ситуации. Вместе с тем граждани Украины должны следить за расписанием авиационного транспорта, который часто меняет свой маршрут.

Напомним, как сообщает "УРА-Информ", на Бали из-за вулкана эвакуировали 35 тысяч человек. Местные власти призвали жителей покинуть район в радиусе 9-12 километров от вулкана.


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