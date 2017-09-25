09:55 25.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Взрыв в Харькове устроил бывший АТОшник - полиция

Взрыв, которые произошел в ночь на понедельник, 25 сентября, в многоэтажке города Харькова на улице Мохначанская, был совершен бывшим АТОшников.

Взрыв в Харькове устроил бывший АТОшник - полиция

Таким образом 23-летний парень покончил с жизнью. Об этом рассказали журналистам в областной полиции.

По данным правоохранителей, молодой человек в прошлом году вернулся из зоны проведения антитеррористической операции. По каким причинам он решил лишить себя жизни пока не известно, однако известно, что для самоубийства мужчина использовал гранату Ф-1.

Полиция обнаружила осколки и чеку от гранаты на месте происшествия. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины с пометкой "Самоубийство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 25 сентября, в Харькове в одном из домов прогремел взрыв. По предварительным данным тут взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина.


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