ВВС США нанесли авиаудар по позиция ИГИЛ в Ливии

В результате налетов авиации на лагерь террористов около ливийского города Сирт погибло 17 боевиков "Исламского государства". Об этом передает Voice of America.
Согласно информации источника, ранее лагерь около города Сирт был основным оплотом подготовки боевиков в Ливии.
Лагерь использовался для транспортировки боевиков за пределы Ливии, а также планирования террористических атак на ливийской территории.
Ранее Пентагон разработал и подал на одобрение президенту Трампу новую стратегию борьбы с "Исламским государством" в Сирии. В программе предусмотрены глобальные задумы по борьбе с терроризмом.
На данный момент в Ливии происходит военный конфликт между правительственными силами и оппозицией. В добавок ко всему в стране стали распространяться радикальные группировки ИГИЛ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время спасательной операции в Средиземном море две благотворительные организации попали под обстрел ливийской береговой охраны.