09:54 25.09.2017 | Происшествия | Новости
100174555:roman

ВВС США нанесли авиаудар по позиция ИГИЛ в Ливии

В результате налетов авиации на лагерь террористов около ливийского города Сирт погибло 17 боевиков "Исламского государства". Об этом передает Voice of America.

ВВС США нанесли авиаудар по позиция ИГИЛ в Ливии

Согласно информации источника, ранее лагерь около города Сирт был основным оплотом подготовки боевиков в Ливии. 

Лагерь использовался для транспортировки боевиков за пределы Ливии, а также планирования террористических атак на ливийской территории.

Ранее Пентагон разработал и подал на одобрение президенту Трампу новую стратегию борьбы с "Исламским государством" в Сирии. В программе предусмотрены глобальные задумы по борьбе с терроризмом.

На данный момент в Ливии происходит военный конфликт между правительственными силами и оппозицией. В добавок ко всему в стране стали распространяться радикальные группировки ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время спасательной операции в Средиземном море две благотворительные организации попали под обстрел ливийской береговой охраны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив