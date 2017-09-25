ВВС США нанесли авиаудар по позиция ИГИЛ в Ливии

Согласно информации источника, ранее лагерь около города Сирт был основным оплотом подготовки боевиков в Ливии.

Лагерь использовался для транспортировки боевиков за пределы Ливии, а также планирования террористических атак на ливийской территории.

Ранее Пентагон разработал и подал на одобрение президенту Трампу новую стратегию борьбы с "Исламским государством" в Сирии. В программе предусмотрены глобальные задумы по борьбе с терроризмом.

На данный момент в Ливии происходит военный конфликт между правительственными силами и оппозицией. В добавок ко всему в стране стали распространяться радикальные группировки ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время спасательной операции в Средиземном море две благотворительные организации попали под обстрел ливийской береговой охраны.