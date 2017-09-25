В Умани подрались между собой хасиды

В результате конфликта один из них нанес ножевое ранение другому. Как сообщает полиция Черкасской области, им позвонили из приемного отделения Уманской городской больницы.

К медикам с ножевыми ранениями доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение.

Уже на месте происшествия правоохранители установили лицо, которое подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля.

Мужчина задержан и по данному факту Уманский отдел полиции открыл уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Умань Черкасской области в ночь на 21 сентября прогремел сильнейший взрыв, в результате которого пострадал 13-летний гражданин Израиля.