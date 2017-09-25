В Полтавской области машина влетела в отбойник, два человека погибли - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает полиция Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Харьков.

На 295-м километре водитель Daewoo Lanos, по неизвестным пока причинам, допустил наезд на металлический отбойник. От сильного удара водитель легковушки и его 68-летний пассажир от полученных травм погибли на месте.

Еще один пассажир получил незначительные травмы. Скорая помощь увезла его в больницу. Полиция открыла по данному факту уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения и сейчас устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре два сотрудника полиции попали в аварию. Тут на улице Панаса Мирного в воскресенье, 24 сентября, Chevrolet Aveo столкнулся в BMW X5 с полицейскими. На закругленном участке дороги водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением.