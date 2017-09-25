08:15 25.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одной из харьковских многоэтажек прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО

В ночь на понедельник, 25 сентября, в Харькове в одном из домов прогремел взрыв.

В одной из харьковских многоэтажек прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО

По предварительным данным тут взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина.

Как сообщает управление Национальной полиции, информация о происшествии поступила около полуночи. На улице Мохначанская в одном из домов между седьмым и восьмым этажом произошел взрыв гранаты.

От полученных травм на месте происшествия скончался 23-летний молодой человек. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Киевской области погиб военнослужащий после того, как в его руках взорвалась граната. Еще три человека после взрыва попали в больницу.


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