В одной из харьковских многоэтажек прогремел взрыв, есть жертвы - ФОТО

По предварительным данным тут взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина.

Как сообщает управление Национальной полиции, информация о происшествии поступила около полуночи. На улице Мохначанская в одном из домов между седьмым и восьмым этажом произошел взрыв гранаты.

От полученных травм на месте происшествия скончался 23-летний молодой человек. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Киевской области погиб военнослужащий после того, как в его руках взорвалась граната. Еще три человека после взрыва попали в больницу.