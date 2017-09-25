В Луганской области 17-летний парень в пьяном состоянии зарезал мужчину

Беловодский районный суд Луганской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 17-летнему парню, который будучи в пьяном состоянии убил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По информации учреждения расследованием установлено, что вечером в одном из частных домов в Станично-Луганском районе во время совместного распития спиртных напитков местными жителями, 17-летний молодой человек безосновательно наносил телесные повреждения 52-летнему мужчине.
После чего нанес более десяти ударов ножом в область жизненно важных органов потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
При этом в прокуратуре отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по умышленному убийству из хулиганских побужденийы.
"Постановлением Беловодского районного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
17-летнему парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России.