В кафе на Одесщине посетитель устроил стрельбу - ФОТО

В Затоке Одесской области посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.
По словам полицейских, установлено, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с посетителями кафе и открыл стрельбу.
Вскоре полиция провела обыски у него дома. По их итогам оперативники изъяли огнестрельный пистолет Kral-2008 Magnum с магазином, в котором оставался один патрон калибра 9 мм, и ножи.
Полицейские уже открыли уголовное производство по факту хулиганской выходки и незаконного хранения оружия.
Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле завода "Турбоатом" на Харьковщине произошла постасовка, в результате которой серьезно пострадал мужчина.