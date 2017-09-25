18:10 25.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В кафе на Одесщине посетитель устроил стрельбу - ФОТО

В Затоке Одесской области посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В кафе на Одесщине посетитель устроил стрельбу - ФОТО

По словам полицейских, установлено, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с посетителями кафе и открыл стрельбу.

Вскоре полиция провела обыски у него дома. По их итогам оперативники изъяли огнестрельный пистолет Kral-2008 Magnum с магазином, в котором оставался один патрон калибра 9 мм, и ножи.

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту хулиганской выходки и незаконного хранения оружия.

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле завода "Турбоатом" на Харьковщине произошла постасовка, в результате которой серьезно пострадал мужчина. 


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