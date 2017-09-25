В Изюме автобус с детьми попал в аварию, пострадали 23 человека - ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло на мосту через Северский Донец. Автобус врезался в металлическую конструкцию.

В результате аварии 23 человека получили травмы. Среди травмированных - десять детей. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в области, по предварительной информации столкнулись автобус "Эталон", ВАЗ-2121 и "МАН".

Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом у двоих пострадавших открытые переломы.

Вместе с тем очевидцы отметили, что на въезде на мост в направлении Харькова фура пыталась объехать маршрутку, из-за чего общественный транспорт "повело" и маршрутка врезалась в опору моста через Северский Донец.

Затем фура по инерции проехала еще метров 50 и также въехала в борт моста. Также пострадала "Нива", которая, очевидно, ехала за маршруткой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Эквадоре в понедельник, 25 сентября, на трассе перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли не менее 13 человек. Еще 28 пассажиров получили ранения.