В Эквадоре перевернулся автобус, погибли 13 пассажиров

В результате аварии погибли не менее 13 человек. Еще 28 пассажиров получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные губернатора провинции Имбабура на севере страны Паолина Веркутере, где и произошло дорожно-транспортное происшествие, автобус ехал с превышением скорости.

В итоге на Панамериканском шоссе транспортное средство перевернулось и опрокинулся на крышу. На место аварии прибыли пожарные и спасатели из нескольких провинций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине июля в столице Эквадора Кито в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли 14 человек, еще 26 пострадали. Автобус перевернулся на дороге, после чего загорелся.