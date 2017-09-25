В Днепре в аварию попали два полицейских

Тут на улице Панаса Мирного в воскресенье, 24 сентября, Chevrolet Aveo столкнулся в BMW X5 с полицейскими. Как сообщает региональное управления Нацполиции, на закругленном участке дороги водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением.

В результате его машина выехала на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

При этом в служебном автомобиле находились два сотрудника полиции Днепропетровской области. За рулем иномарки находился полицейский-водитель взвода №1 роты №8, а в салоне машины ехал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Оба доставлены в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 сентября во Львове две женщины погибли под колесами мусоровоза.