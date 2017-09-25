На Житомирщине машина слетела в кювет, погиб один человек

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия. Еще одного скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-центр Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Климентиевка Барановского района. Водитель автомобиля скончался, а пассажир вылетел через лобовое стекло на землю. Медики госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.

При этом тело погибшего зажало конструкциями изуродованного транспортного средства. По данным ведомства, чтобы достать мужчину спасатели сначала поставили автомобиль на колеса, а дальше с помощью гидравлического инструмента срезали водительскую дверь и изъяли тело погибшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли два человека