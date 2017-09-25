На Львовщине нашли тело девятилетней девочки со следами укусов

По словам полицейских, на теле девочки при осмотре обнаружены рваные раны мягких тканей лица. Отсутствует левая грудная мышца от левого плечевого сустава до левого локтевого сустава.

Также, на границе здоровой кожи есть многочисленные линейные ссадины, вертикально ориентированные к краю раны.

Отмечается, что пока неизвестно, что стало причиной смерти девочки, и связана ли ее гибель с нападением животных.

В данное время, точную причину смерти ребенка должна установить экспертиза.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Группа неизвестных напала на главу правления акционерного общества "Киевоблэнерго" и забили его до смерти.