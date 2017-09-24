22:27 24.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове мусоровоз наехал на двух женщин - ФОТО, ВИДЕО

Во Львове в воскресенье, 24 сентября, мусоровоз сбил двух женщин.

Во Львове мусоровоз наехал на двух женщин - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии обе пострадавшие скончались на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба городской рады Львова, инцидент произошел на улице Полуботка в Сыховском районе города.

Женщины, которые перебегали дорогу не на пешеходном переходе, попали под передние колеса мусоровоза. На места дорожно-транспортного происшествия приехали полиция, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также медики.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около полуночи на автодороге Житомир-Черновцы.


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