Во Львове мусоровоз наехал на двух женщин - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии обе пострадавшие скончались на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба городской рады Львова, инцидент произошел на улице Полуботка в Сыховском районе города.

Женщины, которые перебегали дорогу не на пешеходном переходе, попали под передние колеса мусоровоза. На места дорожно-транспортного происшествия приехали полиция, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также медики.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около полуночи на автодороге Житомир-Черновцы.