В Хмельницкой области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около полуночи на автодороге Житомир-Черновцы.

Возле села Мицовцы Дунаевецкого района, по неизвестным пока причинам, грузовик врезался в машину. От сильного удара водитель легковушки и его пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью.

Врачам не удалось их спасти. При этом водитель грузового автомобиля не пострадал. Вместе с тем спасателям пришлось деблокировать погибших пассажиров легковушки.

Полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Телиги перевернулся автомобиль. Водитель Geely сумской регистрации не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды. В результате машина на огромной скорости врезалась в ограждение, перевернулась и загорелась.