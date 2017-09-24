В Херсонской области грузовик врезался в легковушку, погибли два человека

В дорожно-транспортное происшествие погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области на пересечении автодорог Херсон - Джанкой и Одесса - Мелитополь водитель грузового автомобиля Renault не уступил дорогу ВАЗ-2109.

В результате его машина столкнулась с легковушкой, в которой ехала семья. Супруги от полученных травм погибли на месте авария.

Скорая помощь увезла в больницу их 13-летнюю дочь. Уж на месте правоохранители установили, что 41-летний житель Днепра, управляя грузовым автомобилем Renault, не выполнил требований дорожного знака "Уступить дорогу".

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, как сообщал УРА-информ, в Хмельницкой области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около полуночи на автодороге Житомир-Черновцы.