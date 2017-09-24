В Италии разбился истребитель, погиб пилот -ВИДЕО

Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа. В результате инцидента погиб пилот.

Как сообщает Eurofighter Typhoon, трагедия произошла во время авиашоу в городе Террачини. По предварительным данным пилот не успел катапультироваться и погиб на месте.

36-летний капитан итальянских Военно-воздушных сил Габриэле Орланди не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды. Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал, так как самолет разбился на расстоянии от зрителей и судов, находящихся у побережья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции в результате падения частного самолета погибли два украинца, обломки одномоторного легкого воздушного судна обнаружили в ущелье.