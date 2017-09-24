В Германии беженец убил украинца

Согласно информации источника, 47-летний беженец из Казахстана повздорил с украинским гражданином, с которым он проживал в одной комнате. Удары казаха были настолько сильными, что по прибытию медиков, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Неизвестно, что же стало причиной для конфликта между сожителями, однако правоохранители подозревают, что это могла быть бытовая потасовка.

Подозреваемый предстанет перед судом уже сегодня, 24 сентября. Ему грозит более десяти лет колонии строгого режима.

Напомним, что проблема беженцев стоит для Германии очень серьезно. За 2016-2017 год страна приняла более одного млн беженцев. В основном это граждане Сирии и Ирака.

Таким образом, в стране усилилась криминогенная обстановка и конфликты на межнациональном уровне стали неизбежными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.