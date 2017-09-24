20:32 24.09.2017 | Происшествия | Новости
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Полиция подтвердила гибель украинца в Германии - МИД

Немецкая полиция подтвердила, что в городе Еггенфельден погиб украинец.

Полиция подтвердила гибель украинца в Германии - МИД

Сейчас идет расследование причины и обстоятельства трагедии. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве также отметили, что консул вышел на контакт с полицией и вначале там попросили официальный письменный запрос. Однако, на данный момент консул уже направил официальный запрос полиции Германии для получения информации о подтверждении гражданства Украины погибшего человека и получил ответ от полиции города Пассау с подтверждением гибели украинца в Еггенфельден.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, немецкие СМИ сообщили, что в приюте для беженцев в городе Еггеленфельд во время конфликта был убит 28-летний украинец.


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