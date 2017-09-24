10:20 24.09.2017 | Происшествия | Новости
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Армия коалиции отбила у ИГИЛовцев крупрное газовое месторождение

В Сирии "Демокраическая армия" совместно с войсками США отбили крупную газовою станцию в городке Коноко, что находится в Дейр-эз-Зоре. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Армия коалиции отбила у ИГИЛовцев крупрное газовое месторождение

Согласно информации источника, ССА освободило уже большую часть города. Ранее это месторождения газа использовалось американскими компаниями, однако в 2014 году провинция попала под контроль террористов.

Это месторождение стало первым подобным объектом с начала операции Демократических сил Сирии по захвату провинции Дейр-эз-Зор.

Еще несколько нефтяных месторождений продолжают оставаться под контролем боевиков, что обеспечивает весомую долю доходов "Исламского государства".

Напомним, что операция по освобождению города Дейр-эз-Зора длится уже несколько недель. Армия Ассада, а также войска Демократической коалиции придали боевиков к Евфрату. ИГИЛовцам не остается ничего иного,  кроме как покинуть город.

Сам город является последним крупным населенным пунктом, находящимся под контролем боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города  Дейр-эз-Зора.


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