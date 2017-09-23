В Луцке тепловоз врезался в микроавтобус

Так, в Луцке произошла авария - на улице Стрелецкой - тепловоз внезапно столкнулся с микроавтобусом. Такие данные распространила пресс-служба патрульной полиции города Луцк. Согласно данным правоохранителей – по итогам данного ДТП пострадавших не было.

Водитель авто пояснил, что он пытался проскочить переезд. При этом движение автотранспорта пришлось прекратить. Увидев ситуацию - машинист затормозил, однако все равно он протянул машину целых пять метров.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни произошло столкновение сразу четырех авто – 21 сентября. В итоге два человека были госпитализированы.