В КНДР произошло землетрясение, подозревают ядерное испытание

По мнению сейсмологов, землетрясение могло быть вызвано мощным взрывом из-за очередного испытания ядерной бомбы в КНДР.

Очаг землетрясения залегал на северо-востоке Северной Кореи недалеко от полигона, где третьего сентября было проведено предварительное ядерное испытание, пишет издание.

Отмечается, что информацию о землетрясении подтвердили и в Южной Корее.

Там сообщили, что подземные толчки магнитудой 3,0 произошли в КНДР в районе Кильчу, рядом с ядерным полигоном.

При этом южнокорейские сейсмологи не связывают землетрясение с ядерными испытаниями и его считают естественным явлением.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возле побережья индонезийского острова Ява зафиксировано землетрясение, его магнитуда по шкале Рихтера составила 5,7 баллов, эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к северо-востоку от города Сурабая.